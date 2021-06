Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को संक्रमित कर दिया. लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के आंकड़े को जारी कर दिया गया है. नए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से कुल 51,667 लोग संक्रमित हुए हैं. वहीं 1,329 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है और 64,527 लोगों को इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है. Also Read - Covid 19 In Maharashtra: महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता

वर्तमान में कोरोना के कुल 6,12,868 एक्टिव मामले हैं, वहीं अबतक कोरोना से कुल 3,01,34,445 लोग संक्रमित हो चुके है और कुल 2,89,94,855 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. बता दें कि अबतक कुल 3,93,310 लोगों की देश में मौत हो चुकी है. देश में अबतक कुल 30,79,48,744 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है. Also Read - Covid 19 Vaccination: वैक्सीन न लगवाना पड़े इसलिए पेड़ पर चढ़ा युवक, घंटो बाद उतरा जमीन पर

बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए म्युटेट वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले सामने आने लगे हैं. एक्सपर्ट्स ने इसे तीसरी लहर के लिए खतरा बताया है. बता दें कि डेल्टा प्लस के कुल 22 मामले अबतक देश में शामिल हो चुके हैं. वहीं दुनिया के 8 देशों में इस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 6000 से बढ़कर 10 हजार हो चुके हैं. Also Read - सरकार ने होईकोर्ट को बताया, 'महाराष्ट्र में 13 हजार से अधिक कैदियों का कोविड-19 टीकाकरण किया गया'