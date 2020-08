Corona Cases in India Update: देश में कोरोना के मामले भयावह होते जा रहे हैं. पिछले लगभग एक महीनें से हर दिन पचास हजार अधिक मामले सामने आ रहे हैं. गुरुवार को कोरोना के 64 हजार से अधिक मामले सामने आए जबकि एक हजार से अधिक लोगों ने इस वायरस की वजह से जान गंवा दी. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश मे 64,553 नए मामले मिले जबकि एक दिन में कुल 1007 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई. Also Read - करुण नायर को कोविड-19 नहीं केवल सिर्फ हल्का बुखार था: KXIP के सीईओ

इन नए आंकड़ों के बाद अब देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े 24 लाख को क्रॉस करके 24,61,191 पर पहुंच गई है. कुल मामलों में एक्टिव केसेस की संख्या 6,61,595 हो गई है. देश में कुल 17,51,556 लोग अब तक कोरोना को मात दे कर अपने घर लौट चुके हैं जबकि सबसे दुख की बात यह है कि कोविड-19 से कुल 48,040 लोगो अपनी जान गंवा चुके हैं.

Spike of 64,553 cases and 1007 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally in the country rises to 24,61,191 including 6,61,595 active cases, 17,51,556 discharged/migrated & 48,040 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/WqClKQSJcc

