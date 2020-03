नई दिल्‍ली: देश में शनिवार को Coronavirus के केसों की संख्‍या बढ़कर 315 हो गई, वहीं, देश के कई राज्‍य और शहर व जिले लॉक डाउन की ओर बढ़ रहे हैं. ओडिशा में 5 जिलों और 8 प्रमुख शहरों को लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया है. वहीं विवार को भारत में ‘जनता कर्फ्यू’ रहेगा.इस दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा निलंबित कर दी जाएगी या इसमें कमी कर दी जाएगी. आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों के अलावा अन्य सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘जनता कर्फ्यू’ की अपील करने के बाद देश में रविवार को एक अभूतपूर्व बंद होगा. लोगों से आग्रह किया गया है वे स्वेच्छा से कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घरों में ही रहें.

– सभी राज्‍यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठते हुए लोगों से सुबह 7 से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया

-राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश दिया

– कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बीच नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली मेट्रो रेल सोमवार को सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक नहीं चलेगी

