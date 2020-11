नई दिल्ली: केरल में बुधवार को कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 8,516 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. बुधवार को प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस दौरान 8,206 लोग कोरोना से उबर चुके हैं, जिससे राज्य में वायरस से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,72,951 हो गई है. Also Read - विमानन कंपनियां को बड़ी राहत, अब 60 प्रतिशत यात्रियों के साथ भर सकती हैं उड़ानें

अभी सक्रिय मामलों की संख्या 84,995 है. बीते 24 घंटों में राज्य में 28 लोगों की मौत हुई है. राज्य में कोरोना से अब तक कुल 1,587 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में कुल 652 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं. Also Read - Maharashtra Cinema Halls Open: महाराष्ट्र में 5 नवंबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, सरकार जारी करेगी SOPs

6,842 new #COVID cases, 5,797 recoveries, and 51 deaths recorded in Delhi today. Also Read - महामारी के कारण मुश्किलों में घिरीं Sex Workers, इस राज्य की सरकार ने किया अब बड़ा ऐलान

Total cases now at 4,09,938 including 3,65,866 recoveries, 37,369 active case and 6,703 deaths: Delhi Government pic.twitter.com/cpdVYq5pDq

