Coronavirus Cases Today in India: देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच ओमिक्रॉन के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों बीते 24 घंटे में और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बाबत ताजा आंकड़ें जारी हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 22,775 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. वहीं 406 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid 19 New Variant) के कुल 1431 मामले सामने आ चुके हैं.Also Read - Florona case in Israel: कोरोना के बाद इजराइल में मिला फ्लोरोना का पहला मामला

लाखों लोगों की हो चुकी है मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,44,781 है. वहीं अबतक कुल 4,81,486 लोगों की मौत हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 8,949 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं अबतक 3,42,75,312 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. Also Read - Coronavirus Cases In Delhi: दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, एक दिन में 1700 से अधिक मिले संक्रमित

ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के कुल 1,431 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. देश के 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैल चुका है. इसके सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु से सामने आए हैं. महाराष्ट्र में 454, दिल्ली में 351 और तमिलनाडु में 118 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं. Also Read - Community Transmission of Omicron: दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी कम्युनिटी स्तर पर फैलने लगा ओमीक्रोन