नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का प्रकोप एक तरफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दो राज्यों से खुशखबरी सामने आई है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में कल कोरोना वायरस के मद्देनजर आखिरी परीक्षण किया गया था. इस दौरान सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई. राज्य के सभी 7 कोरोना रोगियों को इलाज कर ठीक कर दिया गया है और उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है. Also Read - पीने वालों का बुरा हाल, काजू सेब के रस से बनी सस्ती शराब पी रहे लोग, गांवों से हो रही सप्लाई

वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मुझे यह बताते हुए काफी खुशी मिल रही है, कि मणिपुर में अब कोरोना से मुक्त हो चुका है. कोरोना के एक भी ताजा मामले राज्य में सामने नहीं आए हैं. राज्य में सभी कोरोना संक्रमितों का इलाज कर उन्हें ठीक कर दिया गया है. Also Read - इस राज्‍य के क्‍वारंटीन सेंटर्स के Menu में फल, ड्राईफ्रूट्स और अंडे शमिल, कुल संक्रमित मरीज 348

बता दे गोवा में अब 7 कोरोना मामलों की पुष्टि की गई थी. इसके बाद इन रोगियों का इलाज किया गया और इन्हें इलाज कर ठीक कर दिया गया. इसी के साथ गोवा में अब कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं बचे हैं. वहीं देश की बात करें तो देश में अबतक 17265 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं 543 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - ओडिशा के सीएम का बड़ा ऐलान- राज्य में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य

Chief Minister Pramod Sawant has called Goa a ‘Zero coronavirus case’ State after the last patient tested negative yesterday. All seven COVID19 patients in the State have now tested negative for the disease. pic.twitter.com/yEJFyAlkvZ

— ANI (@ANI) April 20, 2020