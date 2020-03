नयी दिल्ली: सीबीएसई ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की जारी परीक्षाएं बुधवार को 31 मार्च तक स्थगित कर दीं. उधर, कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर आईआईटी और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिये होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई..मेन) बुधवार को स्थगित कर दी गई. यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने दी. परीक्षा पहले पांच से 11 अप्रैल के बीच होनी थी.

JEE mains examination should be rescheduled&new date will be announced on March 31 after re-assessment of the situation since the examination may require travel by examinees to different towns & the dates may clash with rescheduled CBSE, other board exams: MHRD #Coronavirus https://t.co/DFGT0iM12u

