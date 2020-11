Outbreak of third wave of coronavirus : महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में रविवार को कोविड-19 के नए मामले सामने आए और बीमारी के कारण और मरीजों की जान चली गई. विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने यह जानकारी दी. महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,753 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 17,80,208 हो गई है, जबकि 50 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 46,623 हो गई है. Also Read - Third Wave of Corona in Delhi: एक दिन में फिर 121 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 6746 नए मामले, बदतर हुए हालात

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रविवार को कुल 4,060 लोगों को छुट्टी दी गई, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की कुल संख्या 16,51,064 हो गई है. राज्य में अब 81,512 लोगों का इलाज चल रहा है. Also Read - Corona in MP: संक्रमण के 1,798 नए मामले, मुख्यमंत्री ने कहा- राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों में 85 प्रतिशत केस शहरों में

Coronavirus in Kerala Update Also Read - कोरोना संक्रमण के बाद होने वाली चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद और योगा बेहद मददगार है: नाइक

केरल में रविवार को कोविड-19 के 5,294 नए सामने आने से राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,62,735 तक पहुंच गए. राज्य में बीमारी के कारण 27 और मौतें होने के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 2,049 हो गई. राज्य में 6,227 लोगों के इस बीमारी से ठीक होने के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,94,664 तक पहुंच गई. राज्य में अब 65,856 मरीजों का इलाज चल रहा है.

Coronavirus in Karnataka

वहीं, कर्नाटक में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,704 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 8,73,046 हो गए. जबकि बीमारी से 17 और मौतें होने की वजह से मृतकों की संख्या 11,654 हो गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में अब तक कुल 8,36,505 मरीज ठीक हो चुके हैं.

Coronavirus in Tamil Nadu Latest Update

तमिलनाडु में कोविड-19 के 1,655 नए मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,69,995 हो गई, जबकि बीमारी से 19 और मौतें होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,605 तक पहुंच गई. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12,542 है. राज्य भर में 2,010 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 7,45,848 तक पहुंच गई.

Coronavirus in West Bengal Latest Update

पश्चिम बंगाल में रविवार को 3,591 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 4,56,361 हो गए, जबकि संक्रमण से 49 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 8,025 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन में कहा गया है कि 3,726 और लोगों के बीमारी से ठीक होने के बाद राज्य में ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 4,23,129 हो गई.

Covid-19 in Gujrat Latest Updates

गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के 1,495 ताजा मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,97,412 हो गए, जबकि 13 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 3,859 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में कुल 1,167 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,79,953 पहुंच गई.

Haryana Coronavirus Update

हरियाणा में रविवार को कोविड-19 के 2,279 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,17,300 पर पहुंच गए, जबकि बीमारी से 25 और मौत होने से राज्य में मरने वालों की संख्या 2,188 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, राज्य में अब 20,344 मरीजों का इलाज चल रहा है.

Coronavirus in Punjab

पंजाब में कोविड-19 के 710 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,46,346 हो गए, जबकि बीमारी के कारण 19 और लोगों की जान जाने से राज्य में मृतकों की संख्या 4,614 हो गई. स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में 6,724 मरीजों का इलाज चल रहा है. 497 और रोगियों के संक्रमण से उबरने के बाद राज्य में ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,008 तक पहुंच गई.

पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में रविवार को कोविड-19 के 80 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 16,671 हो गए, जबकि बीमारी के कारण दो और लोगों की मौत होने से इस केंद्र शासित प्रदेश में मृतकों की संख्या बढ़कर 260 हो गई. स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन में कहा गया कि चंडीगढ़ में अब 1,094 मरीजों का इलाज चल रहा है. संक्रमण से उबरने के बाद 119 और रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश में ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 15,317 तक पहुंच गई.

Jammi-Kashmir Coronavirus Latest Updates

जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के 564 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,06,548 हो गए, जबकि बीमारी से पांच और मौतें होने से केंद्र शासित प्रदेश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,629 हो गई. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5,700 है, जबकि 99,219 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं.