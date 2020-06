नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली में विशाल तंबू में कोरोना वायरस रोगियों के लिये 10 हजार बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल तैयार करने की योजना बना रही है. यह प्रस्तावित अस्पताल आध्यात्मिक संगठन स्वामी सत्संग ब्यास के दक्षिणी दिल्ली स्थित परिसर में स्थापित किया जाएगा. हालांकि इस बीच केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिल्ली के डॉक्टरों से मदद मांगी है. Also Read - रेमडेसिविर दवा का उपलब्ध होने में अभी और लगेगा समय, फार्मा कंपनियां कर रही है सेफ्टी, क्वालिटी पर काम

केजरीवाल ने शनिवार शाम को एक वीडियो जारी कर दिल्ली के डॉक्टरों से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अगर निशुल्क लोगों की मदद करना चाहते हैं. लोगों को फोन के ऊपर मेडिकल सलाह देना चाहते हैं तो आप 08047192219 नंबर पर मिस्ड कॉल दें. Also Read - चीन में कोरोना की दूसरी लहर! 46 नए मामले आने के बाद बीजिंग में सबसे बड़ा थोक बाजार बंद

अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना फैला हुआ है. हमारे देश में भी बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है. दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा, “मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा शायद इससे पहले कभी नहीं आई है. अकेले कोई एजेंसी या संस्था इसे ठीक नहीं कर पाएगी. इतनी बड़ी समस्या है हम सबको साथ आकर इससे निपटना पड़ेगा.” Also Read - भारत में कोरोना से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मौत का ज्यादा खतरा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

I appeal to all doctors to volunteer for Delhi government’s Corona Telemedicine Helpline. Give a missed call now to 08047192219 to register. The people of Delhi need your support in this difficult hour. #DelhiFightsCorona pic.twitter.com/7C7q0TstOB

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 13, 2020