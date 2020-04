नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ‘लॉकडाउन’ के कारण शहर में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ई-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन वाहनों के चालकों को पांच-पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता देगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की. केजरीवाल ने कहा कि सरकार इस कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में विचार कर रही है क्योंकि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई-रिक्शा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी जैसे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के चालकों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं हैं. Also Read - हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, वाहन पॉलिसीधारकों को राहत, 21 अप्रैल तक करा सकेंगे नवीनीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़े और अगले सात-10 दिनों में सार्वजनिक परिवहन चालकों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाएगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने शहर में 35,000 से अधिक निर्माण कामगारों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता मुहैया करायी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया और देश कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित है तथा इसके चलते गरीब सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं. Also Read - दिल्‍ली में COVID19 के 208 मरीजों में से 108 निजामुद्दीन मरकज से, जमात में आए दो की मौत: सीएम

Rs 5000 each will be transferred into the accounts of auto, taxi, e-rickshaw, RTV & Gramin Sewa drivers and all those plying public service vehicles. This might take between a week and 10 days to implement: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/XqcmmvMLTJ Also Read - केरल में शराब खरीदने के विशेष पास पर कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यह निराशाजनक..

— ANI (@ANI) April 2, 2020