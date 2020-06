नई दिल्‍ली: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, जितने अब होम क्वारंटाइन के केस होंगे, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सीजन पल्स मीटर देगी. आप उस पल्स मीटर को अपने घर पर रखिए, ठीक होने के बाद उसे सरकार को वापस कर दीजिए. Also Read - 2 साल के मासूम ने कोरोना से जीती जंग, फूलों की वर्षा के बीच डॉक्टरों और पुलिस ने बच्चे का किया स्वागत

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने अपनी बात कहते हुए शुरुआत में कहा, देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को लेकर आज हम चीन के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहे हैं- भारत-चीन बॉर्डर पर और चीन से आए वायरस के खिलाफ. हमारे 20 वीर जवान पीछे नहीं हटे. हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों युद्ध जीतेंगे. Also Read - Delhi-Noida Border: दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर लगा भारी जाम, फिर से हंगामे के आसार

COVID-19 की स्थिति पर सीएम केजरीवाल ने कहा, पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग तीन गुना कर दी है. पहले लगभग 5,000 टेस्ट रोज़ किए जाते थे, अब करीब 18,000 टेस्ट रोज़ किए जा रहे हैं. Also Read - IRCTC Indian Railways Latest News: रेलवे में करियर का सपना देखने वालों को सरकार का बड़ा झटका, कोविड-19 के चलते उठाया ये बड़ा कदम

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, आज जहां 6,200 बेड भरे हुए हैं, वहीं 7,000 बेड खाली हैं. बीच में थोड़ी सी बेड की मारामारी हुई थी, लेकिन हमने युद्ध स्तर पर सारे अस्पतालों से बात करके बेड का इंतजाम किया है.

सीएम ने कहा, दिल्ली में अभी कोविड- 19 के 25,000 मरीज उपचाराधीन, करीब 12,000 लोग घरों में पृथक-वास में हैं

दिल्‍ली के सीएम ने कहा, हमें केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिल ​कर दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा यह राजनीति का समय नहीं है, हम सभी को एकजुट होकर ये युद्ध लड़ने होंगे.

All those under home-isolation will be provided with pulse oximeters to measure your oxygen levels every few hours. Once you are well, you can return it to the govt: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/fz0qv563qo

— ANI (@ANI) June 22, 2020