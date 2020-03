नई दिल्लीः सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देश के शेयर बाजारों में कोहराम मच गया. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट के कारण कुछ समय से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. करीब 45 मिनट तक कारोबार रुका रहा. गुरुवार को भी शेयर बाजारों में पूरे दिन कत्लेआम मच रहा. गुरुवार को सेंसेक्स 2919 अंक गिर गया था. वहीं निफ्टी भी 9500 से नीचे आ गया था.

शुक्रवार को बाजार खुलते ही एक बार फिर कोहराम मच गया. कारोबारी के शुरुआती कुछ ही मिनटों के भीतर बांबे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2522 अंक गिरकर 30256 पर आ गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी 759 अंक गिरकर 8830 पर आ गया. कोराबार के दौरान हर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. सुबह करीब 9.30 बजे सेंसेक्स 3090 अंक गिरकर 29687 पर जबकि निफ्टी 966 अंक गिरकर 8624 पर कारोबार कर रहा था.

