नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 10 नए मामले सामने आने के बाद अब तक COVID19 से संक्रमित मरीजों की संख्‍या 60 के पार हो गई है. वहीं, सरकार ने कहा कि कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्ष के उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का शक है. COVID19 से संक्रमण के 10 नए मामलों में 8 केरल से हैं और एक-एक मामला राजस्‍थान और दिल्‍ली से है. भारत सरकार के केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है.

बता दें कि राजस्थान में एक और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. दुबई से लौटे जयपुर के एक बुजुर्ग के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इस व्यक्ति की दूसरी जांच रिपोर्ट भी पाजिटिव आई है. 85 वर्षीय व्यक्ति की पहली जांच रिपोर्ट मंगलवार को पॉजीटिव आई थी.

पुष्टि के लिए नए नमूनों को जांच के लिए भेजा गया. इसकी रिपोर्ट मंगलवार देर रात आई और वह भी पाजिटिव पाई गई. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का यह तीसरा मामला है. इससे पहले एक इतालवी दंपत्ति में इसकी पुष्टि हुई थी.

केरल सरकार ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के कदमों को कड़ा करते हुए इटली से लौटे कम से कम 45 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया है.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India: 10 new cases of #COVID19 confirmed. 8 cases are from Kerala and 1 each from Rajasthan & Delhi. Total cases rise to 60 across the country. pic.twitter.com/61eGPUKeiE

— ANI (@ANI) March 11, 2020