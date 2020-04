Coronavirus: लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है. आगामी 3 मई तक देश भर में सख्ती से इसके नियमों का पालन कराया जा रहा है. पर इस बीच कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं. ऐसी ही एक अफवाह ये भी है कि सरकार लोगों को फ्री इंटरनेट देगी. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, COVID-19 पर करेंगे चर्चा

सरकार ने खुद इसे अफवाह बताया है. एक बयान जारी कर कहा गया है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट देश के सभी मोबाइल यूजर्स को 3 मई तक फ्री इंटरनेट नहीं देगा, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है.

Also Read - कैबिनेट का अहम फैसला, कोरोना के खिलाफ जंग में 15000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी

Fact Check Unit of Press Information Bureau has clarified that Department of Telecom is not giving free internet to all users till 3rd May, 2020 to enable them to work from home by clicking on a given link. PIB has clarified that the claim is false and the link is fraudulent. pic.twitter.com/IJDmhPJVhv

— ANI (@ANI) April 23, 2020