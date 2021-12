CoronaVirus Guidelines 2022: कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार से देश में तीसरी लहर का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशानर्देशों का सख्ती से पालन करें. गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अब 31 जनवरी 2022 तक पूरे देश में COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जारी रहेगा. अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे सुनिश्चित करेंगे.Also Read - Omicron Big Alert In Maharashtra: कोविड टास्क फोर्स ने दी चेतावनी-महाराष्ट्र के लिए अगले दो हफ्ते हैं बेहद अहम

बता दें कि पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना संक्रमण के 6,531 केस सामने आए हैं और इससे कुल 315 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 7,091 संक्रमित ठीक भी हुए हैं. वहीं, कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अबतक इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 578 पहुंच गई है. अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 142 केस दिल्ली में मिले हैं. 141 मरीजों के मिलने के साथ ही मुंबई दूसरे नंबर पर है.

National Directives for COVID-19 management to continue to be strictly followed throughout the country till 31st January 2022: Ministry of Home Affairs to States/UTs#Omicron pic.twitter.com/5YQPAy54mY

— ANI (@ANI) December 27, 2021