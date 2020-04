नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 89 हो गई है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोनावायरस के 92 नए मामलों के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2248 हो गई है. दिल्ली में कोरोना से अभी तक 48 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. इनमें से एक रोगी की मृत्यु बुधवार को ही हुई है. दिल्ली में कोरोना के 724 रोगी अभी तक ठीक भी हो चुके हैं. इनमें से 113 रोगियों को बुधवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिली है. शहर में कुल 1476 कोरोना के एक्टिव रोगी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं.

बुधवार को दिल्ली सरकार ने दो नए हॉटस्पॉट की पहचान की है. जिन दो नए हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, उनमें एफ 258 कैंपा कोला गली लाडो सराय और एफ 313, एफ 274 लाडो सराय दूसरी मंजिल शामिल हैं. दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी जिले में है. यहां कुल 19 स्थानों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जिन इलाकों को हम हॉटस्पॉट मानकर सील कर रहे हैं, वहां बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाता. इसी तरह अंदर रह रहे व्यक्ति भी बाहर नहीं आ सकते. यहां रह रहे लोगों तक जरूरत के सारे सामान यहां तैनात पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारियों द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं.

Delhi: Campa Cola street and F-313 & F-274 Lado Sarai under South district have been added to the list of COVID19 containment zones; the total number of containment zones in the city is 89 pic.twitter.com/HduZUnFoS2

