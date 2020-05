Coronavirus In Delhi Update: दिल्ली में अब एक इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है. यह इंस्पेक्टर उत्तर पश्चिम जिले के शालीमार बाग थाने में एडिशनल एएसओ (एटीओ) पद पर तैनात हैं. Also Read - Coronavirus in Madhya Pradesh: 24 घंटे में 171 नए मरीज, कुल संख्या 3785, अब तक 221 मौतें

कोरोना से शुरू हुई लड़ाई को जीतने में जुटी दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अपने बेड़े में छह विशेष किस्म के कोरोना वाहन शामिल किये हैं. इन विशेष कोरोना वाहनों में ही अब कोरोना संक्रमित दिल्ली पुलिस कर्मियों को अस्पताल ले जाया जायेगा.

दिल्ली पुलिस बेड़े में नये और विशेष किस्म के कोरोना वाहन शामिल किये जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस प्रवक्त एसीपी अनिल मित्तल ने कहा, "फिलहाल छह गाड़ियों को विशेष किस्म से कोरोना संक्रमित अपने जवानों को सुरक्षित लाने ले जाने को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया है. इस विशेष कोरोना वाहन को तैयार करने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है."

सहायक पुलिस आयुक्त और एडिश्नल प्रवक्ता मित्तल ने कहा, “इन सभी छह विशेष कोरोना वाहनों को विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है. ध्यान यह रखा गया है कि, इस वाहन में मौजूद मरीज और चालक भी सुरक्षित रहें. साथ ही इस वाहन से राह चलते संक्रमण फैलने का भी अंदेशा न रहे.”

उल्लेखनीय है कि, अब तक दिल्ली पुलिस के 25 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं. इनमें से कई बहादुर कोरोना को मुंह चिढ़ाकर यानि कोरोना से जीतकर सकुशल ड्यूटी पर भी लौट चुके हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव एक सहायक उप निरीक्षक मिला था. उसके बाद से अब तक दिल्ली पुलिस में 25 से ज्यादा जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है.

