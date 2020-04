Coronavirus In Delhi Update: देश भर में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. राजधानी दिल्ली में भी हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. दिल्ली में कोरोना मरीजों को देखते हुए हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं. इन हॉटस्पॉट में अब शाहीन बाग का नाम भी जुड़ गया है. Also Read - कोरोना संक्रमण का नया पैटर्न: 350 किमी पैदल चलकर गांव पहुंचा युवक, टेस्ट में पाया गया पॉजिटिव

शाहीन बाग कुछ महीने पहले तक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में था. लेकिन अब यहां कोरोना के कई मामले सामने आए हैं. Also Read - कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट है ये शहर, एक दिन में 8 लोगों की मौत, अब तक 47 की जान गई

दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस के 62 नए मामले सामने आए हैं. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना क्लस्टर एरिया को बढ़ाकर 60 कर दिया है. Also Read - Coronavirus In Pakistan: हिन्दुओं के साथ भेदभाव का आरोप, खाने को हैं मोहताज

गुरुवार को इस लिस्ट में कई नई जगहों को शामिल किया गया है. इनमें शाहीन बाग, स्ट्रीट नंबर 3-5, पूर्वी राम नगर, शाहदरा जैसे इलाके शामिल हैं. इन 60 इलाकों को सील किया जा चुका है.

List of ‘containment zones’ in Delhi raised to 60; areas of Street no. 6, A block, Abu Fazal enclave, Shaheen Bagh and Street no.s 3-5, East Ram Nagar, Shahdara included in the list pic.twitter.com/K91C46ekhi

— ANI (@ANI) April 16, 2020