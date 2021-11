Coronavirus In India 04 Nov Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहक का कहर धीरे-धीरे कम काफी हम हो रहा है. एक समय रोजाना करीब चार लाख आने वाले केस अब 12-13 हजार के बीच आ गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए मामले सामने आए और इस दौरान 461 लोगों की मौत हो गई. बीते 24 घंटे में 15,054 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है.Also Read - India Corona Updates: कोरोना को लेकर अच्छी खबर! कम हो रही संक्रमण की रफ्तार, R-Value 1 से नीचे...

इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,43,21,025 पहुंच गया है और अब तक 4,59,652 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 1,48,579 एक्टिव मरीज हैं और 3,37,12,794 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं. Also Read - नए स्ट्रेन का खतरा: द. अफ्रीका, चीन, बांग्लादेश समेत इन 7 देशों से भारत आने वालों का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूरी

India reports 12,885 new #COVID19 cases, 15,054 recoveries and 461 deaths in the last 24 hours.

Total vaccination 1,07,63,14,440 (30,90,920 in last 24 hours) pic.twitter.com/B6zvN70AlV

— ANI (@ANI) November 4, 2021