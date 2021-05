Coronavirus In India 09 May Updates: भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. देश में बीते दो हफ्तों से रोजाना 3-4 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू हैं फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है. इस बीच रविवार को कोरोना के नए मामले एक बार फिर 4 लाख के पार पहुंच गये. देश में यह पांचवीं बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं. मंगलवार को बीते भारत में कोरोना के 4.3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए और इस दौरान करीब 4100 लोगों की मौत हो गई. Also Read - Coronavirus In India: धीमी हुई कोरोना की रफ्तार लेकिन मौत के आंकड़ों में तेजी, 3.57 नए केस और 3400 से ज्यादा की गई जान

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए मामले सामने औए और इस दौरान 4,092 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,22,96,414 पहुंच गया है और अब तक 2,42,362 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 37,36,648 एक्टिव मरीज हैं और 1,83,17,404 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.