Coronavirus in India: भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है. कोरोना संक्रमण (Coronavirus Cases In India) के बीते 24 घंटे में 13,154 मामले सामने आए हैं. बुधवार के दिन 9,195 मामले सामने आए थे. बता दें कि बीते 24 घंटे में कुल 268 लोगों ने जान गंवा दी है. इस तरह अबतक कुल 4,80,860 मरीजों की देशभर में मौत हो चुकी है. वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. अबतक देश में ओमीक्रॉन के कुल 961 मामले सामने आ चुके हैं. ओमीक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है. ओमीक्रॉन के मामले 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आ रहे हैं. इस बीच ओमीक्रॉन से संक्रमित 320 मरीजों का इलाज कर ठीक किया जा चुका है.

देश में एक्टिव मामले

कोरोना संक्रमण के मामले देश में बढ़ने लगे हैं. वर्तमान में देश में एक्टिव मामलों की संख्या 82,402 पहुंच चुकी है. कोरोना रिकवरी रेट में देश में बढ़कर 98.38 फीसदी पहुंच चुका है. वहीं बीते 24 घंटे में कुल 7,486 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. अबतक कुल 3,42,58,778 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं देश में बीते 24 घंटे में 63,91,282 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. वहीं अबतक कुल 1,43,83,22,742 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है.

देश में बढ़ रहे कोरोना के अबतक के आंकड़े

7 अगस्त- संक्रमितों की संख्या 20 लाख

23 अगस्त- संक्रमितों की संख्या 30 लाख

5 सितंबर- संक्रमितों की संख्या को 40 लाख

16 सितंबर- संक्रमितों की संख्या को 50 लाख

28 सितंबर- संक्रमितों की संख्या को 60 लाख

11 अक्टूबर- संक्रमितों की संख्या को 70 लाख

29 अक्टूबर- संक्रमितों की संख्या को 80 लाख

20 नवंबर- संक्रमितों की संख्या को 90 लाख

19 दिसंबर- संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से अधिक

4 मई 2021- संक्रमितों की संख्या को दो करोड़ के पार

23 जून 2021- संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ से अधिक