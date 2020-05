नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है. जिसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जो प्रवासी हैं. अपने इन्हीं प्रवासियों को निकालने के लिए भारत एक महा अभियान शुरू करने जा रहा है. भारत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए सात से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित कर सकती है. Also Read - पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी, कोरोना के नए आंकड़े जारी होते ही भाजपा ने ममता से मांगा इस्तीफा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इन विशेष उड़ानों का संचालन एअर इंडिया और उसकी सहायक एअर इंडिया एक्सप्रेस करेगी. वे 12 देशों– संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत और ओमान से भारतीयों को वतन वापस लेकर आएंगी. हालांकि खुद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बात की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 64 उड़ानों में यूएई- 10 उड़ानें, कतर- 2, सऊदी अरब- 5, यूके- 7, सिंगापुर- 5, यूनाइटेड स्टेट्स -7, फिलीपींस- 5, बांग्लादेश- 7, बहरीन – 2, मलेशिया -7, कुवैत- 5, और ओमान -2 शामिल हैं. ये उड़ानें 7 से 13 मई तक चलेंगी. Also Read - मजदूरों के किराए पर नहीं थमी सियासत, राजस्‍थान के मंत्री ने अब दिया बयान

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि यात्रा के लिए निर्धारित किराया लंदन-मुंबई के लिए 50,000 रुपये होगा, इसी तरह लंदन से अहमदाबाद, लंदन से बेंगलुरु और लंदन से दिल्ली के लिए भी यही किराया देना होगा. शिकागो-दिल्ली-हैदराबाद के लिए लगभग 1 लाख रुपये की लागत आएगी.

The rates fixed for the journey will be Rs 50,000 for London-Mumbai, similarly for London to Ahmedabad, London to Bengaluru and London to Delhi. For Chicago-Delhi-Hyderabad the rough cost will be about Rs 1 lakh: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri

— ANI (@ANI) May 5, 2020