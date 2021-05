CoronaVirus In India 18 May 2021: देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना मरीजों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटे में 4,329 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जो मरीजों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इतनी संख्या में कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौत मे फिर से चिंता बढ़ा दी है. वहीं नए मरीजों की बात करें तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ती दिख रही है. कोरोना के नए मामले में गिरावट दर्ज की गई है. 24 घंटे में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के कुल 2,63,533 नए मरीज मिले हैं जबकि 4,22,436 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. Also Read - Corona Mai Ki Puja: लो भाई! कोविड बन गया 'कोरोना माई', शुरू हुई पूजा, घंटों लंबी कतारों में इंतजार कर रहीं महिलाएं

India reports 2,63,533 new #COVID19 cases, 4,22,436 discharges and 4,329 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,52,28,996

Total discharges: 2,15,96,512

Death toll: 2,78,719

Death toll: 2,78,719

Active cases: 33,53,765

Total vaccination: 18,44,53,149 pic.twitter.com/75fXkY6Xjh

दूसरे दिन लगातार कम रही कोरोना का रफ्तार

देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है. बीते दिन देश में 2 लाख 62 हजार 891 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और यह लगातार दूसरा दिन रहा, जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं. इससे पहले रविवार को 2.82 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.

सोमवार को देश में कोरोना के मामलों में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए, वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख 22 हजार 227 लोगों ने कोरोना को मात दी. यह एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 8 मई को 3.86 लाख लोग ठीक हुए थे.

इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड 1.63 लाख की कमी हुई. इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में एक लाख 836 की गिरावट रिकॉर्ड की गई थी.

हालांकि, मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है. सोमवार को देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों की मौत हुई. यह भी एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. बता दें कि इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी.