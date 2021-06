CoronaVirus In India 2 June 2021: देश में कोरोना की दूसरी लहर से लगातार राहत मिल रही है. देश में 54 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक दिन में इतने कम नए केस दर्ज किए गए हैं. 2 जून को पहली बार 24 घंटों में कोरोना के 1.32 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अवधि में 2,31,456 लोग रिकवर हुए हैं. हालांकि मंगलवार की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा अधिक है क्योंकि तब 1.27 लाख ही नए केस मिले थे. Also Read - Pune Lockdown: बेटी की हल्दी की रस्म में BJP MLA ने उड़ाईं लॉकडाउन की धज्जियां, दर्ज हुई FIR, फिर...

अगर कोरोना के आंकड़ों की तुलना करें तो नए केसों के मुकाबले करीब दोगुने लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है. पिछले एक दिन में एक्टिव केसों की संख्या में 1,01,875 की कमी आई है. इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामले 18 लाख से नीचे जाते हुए 17,93,645 के लेवल पर आ गए हैं. बता दें कि देश में अब तक कोरोना से 2,61,79,085 लोग रिकवर हो चुके हैं. Also Read - CoronaVirus In India 1 June 2021: खुशखबरी... कोरोना संक्रमण में अब गिरावट का रिकॉर्ड जारी, एक दिन में नए मामले हुए कम, मौत भी 2795, जानिए

स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं 2,31,456 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. 24 घंटे में 3,207 लोगों की कोरोना से मौत हुई है तो वहीं अबतक 21,85,46,667 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है. Also Read - कुदरत का करिश्मा: कोविड पॉजिटिव पैदा हुई थी बच्ची, कुछ ही दिन में निगेटिव

