Coronavirus in India: देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है. शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2.68 लाख से ज्यादा नए मामले (2 Lakh 68 Thousand New Covid Cases In India) सामने आए हैं. वहीं संक्रमण दर (Positivity Rate) 14.7 फीसदी से बढ़कर 16.66 फीसदी तक पहुंच गई है. ज्यादातर मामले मामूली लक्षण (Asymptomatic) वाले मिल रहे हैं इसलिए अस्पतालों की स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है, वहीं सरकारें लगातार कोरोना नियमों का पालन करने की मांग कर रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गई है. वहीं एक्टिव मामले कुल संक्रमण का 3.85 फीसदी हो गए हैं. रिकवरी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है जोकि अब 94.83 फीसदी पर आ गई है. चिंता की बात ये है कि पिछले 24 घंटों में कुल 1 लाख 22 हजार 684 मरीज ठीक हुए हैं जोकि नए मरीजों की संख्या की तुलना में कम है.

कोरोना के वैश्विक मामले 32.31 करोड़ से ज्यादा

दुनिया भर में कोरोनावायरस के मामले बढ़कर 32.31 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं. इस महामारी से अब तक कुल 55.2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई हैं जबकि 9.58 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है. ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं. शनिवार की सुबह अपने नए अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों और टीकाकरण की कुल संख्या क्रमश: बढ़कर 323,140,074, 5,528,794 और 9,582,502,477 हो गई है.