Coronavirus In India 23 May Updates: कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन (Lockdown) जैसे पाबंदियों का असर अब दिखने लगा है. भारत में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कमी आ रही है. बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2.40 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किये गए और इस दौरान 3700 से ज्यादा की जान चली गई. मई महीने में ऐसा पहली बार हुआ है आंकड़े 2.50 लाख से नीचे आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,40,842 नए मामले सामने औए और इस दौरान 3,741 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,65,30,132 पहुंच गया है और अब तक 2,99,266 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 28,05,399 एक्टिव मरीज हैं और 2,34,25,467 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. Also Read - कोरोना से इन 6 राज्यों में हो रहीं सबसे ज्यादा मौतें, ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान

कोरोना की रफ्तार में आई कमी