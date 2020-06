Coronavirus in India Latest News: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 16,922 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही बृहस्पतिवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4,73,105 पर पहुंच गई और कुल मृतक संख्या बढ़कर 14,894 हो गई. भारत में लगातार छठे दिन कोविड-19 के 14,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. Also Read - Shocking Satatement: COVID19 के इलाज के लिए पाकिस्तानी सांसद ने बताया इलाज, बोले- टिड्डी खाने से नहीं होता कोरोना!

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 1,86,514 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है और 2,71,696 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज विदेश चला गया है. एक अधिकारी ने बताया, ''अभी तक करीब 57.43 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.''

418 deaths and highest single-day spike of 16,922 new #COVID19 positive cases reported in India in last 24 hours. Also Read - Coronavirus in Bihar: 24 घंटे में 299 नए मामले, अब तक 8273 लोग संक्रमित, जानें किस शहर में कितने मरीज

Positive cases in India stand at 4,73,105 including 1,86,514 active cases, 2,71,697 cured/discharged/migrated & 14,894 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/Zp3hza8Anb

