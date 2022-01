Coronavirus in India: देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आकंड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख 71 हजार 202 नए मामले आए और 1 लाख 38 हजार 331 रिकवरी हुईं. देश में आज कल से 2,369 ज़्यादा मामले आए हैं, कल 2,68,833 नए मामले आए थे. वहीं इस खतरनाक वायरस के कारण 314 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 लाख 50 हजार 377 पहुंच गई है. वहीं नए वैरियंट ओमिक्रोन के कुल मामलों की संख्या 7743 हो गई है.Also Read - One Year of Vaccination Drive: देश में कोरोना टीकाकरण का एक साल पूरा, अब तक 156 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गईं