CoronaVirus In India: भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 2 लाख 86 हजार नए मरीज मिले हैं और 573 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से बीते 24 घंटे में स्वस्थ होनेवाले मरीजों की संख्या तीन लाख रही है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में 3,06,357 मरीज स्वस्थ हुए हैं. इसके साथ ही अब तक रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,76,77,328 हो चुकी है. रिकवरी रेट की बात करें तो यह 93.33 प्रतिशत है. वहीं, बीते 24 घंटे में 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 17.75 प्रतिशत रही है. इससे पहले बुधवार को 2.85 लाख केस सामने आए थे, जबकि 665 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी.Also Read - Karnataka Corona Virus Update: कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 50 हज़ार नए केस, 19 की मौत

India reports 2,86,384 new #COVID19 cases, 573 deaths and 3,06,357 recoveries in the last 24 hours

Active case: 22,02,472 (5.46%)

Daily positivity rate: 19.59%

Total Vaccination : 1,63,84,39,207 pic.twitter.com/NKqlGIVaD6

— ANI (@ANI) January 27, 2022