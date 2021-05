CoronaVirus In India: देश में बुधवार को तो कोरोना संक्रमण ने अबतक के अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए हैं जो लास्ट पीक से 10,000 अधिक हैं और अबतक पूरी दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है. इसके साथ ही बुधवार को भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से अबतक एक दिन में सबसे ज्यादा 3980 मौतें हुईं हैं. कोरोना की दूसरी लहर के अटैक में ज्यादातर लोग ऑक्सिजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. बता दें कि यह दूसरा मौका है जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में 4 लाख के पार गए हैं. इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 नए मामले सामने आए थे. Also Read - Covid-19 Free Village In India: हमारे देश का ऐसा गांव, जहां लोगों ने कोरोना को घुसने से रोका, पेश की मिसाल, जिसने सुना दंग रह गया...

चिंता की बात, टेस्ट कम हुए फिर भी रेकॉर्ड केस सामने आए

चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना के नए मामलों में यह रेकॉर्ड बढ़ोतरी तब हुई है, जब टेस्ट की संख्या पिछले दिन के मुकाबले कम हो रही है. मंगलवार को देश में कोरोना के 15.4 लाख सैंपल्स का टेस्ट हुआ जबकि इससे एक दिन पहले 16.6 लाख सैंपल्स के टेस्ट हुए थे.वहीं, पिछले हफ्ते 30 अप्रैल को एक दिन में 19.4 लाख सैंपल्स टेस्ट किए गए थे तब भी इतने मामले सामने नहीं आए थे.

महाराष्ट्र में भी कोरोना से हो रहीं हैं रिकॉर्ड मौतें

महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है जहां कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से रेकॉर्ड 920 मरीजों की मौत हुई है. आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 57,640 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 57,006 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं.

कर्नाटक में भी नया रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 50 हजार से ज्यादा मरीज

कर्नाटक में बुधवार को पहली बार कोरोना संक्रमण के 50 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही 23 हजार से ज्यादा नए मरीज दर्ज सामने आए हैं.आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 50,112 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा इस दौरान 26,841 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं जबकि 346 लोगों की कोरोना से मौत हुई है.