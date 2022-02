Coronavirus in India: भारत में पिछले एक दिन में Covid-19 के 71 हजार 365 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4 करोड़ 24 लाख10 हजार 976 हो गई. वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 8 लाख 92 हजार 828 रह गई. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 से 1,217 और लोगों की मौत के बाद, संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 5 हजार 279 हो गई है.Also Read - Kerala में कोरोना पाबंदियों में ढील, रविवार का Lockdown भी खत्म, स्कूलों को लेकर हुआ यह फैसला

— ANI (@ANI) February 9, 2022