CoronaVirus In India:सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कोरोना महामारी को लेकर केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर सुनवाई जारी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कई तीखे सवाल दागे हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार के पक्ष की हम समीक्षा करेंगे. ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऐसी व्यवस्था बनेे कि लोगों को पता चल सके कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी की गई और कौन से अस्पताल में यह कितना है।’ Also Read - Delhi CoronaVirus: केजरीवाल के MLA ने की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा-लाशें बिछ जाएंगी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल किया है. कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया और निरक्षर लोग जो कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे वैक्सीनेशन के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं? Also Read - Covid-19 In India: कोरोना से मचा हाहाकार, 24 घंटे में 3 लाख 86 हजार 452 नए मरीज, 3498 की गई जान, रिकवरी रेट घटी

इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए केंद्र को इसके द्वारा निवेश दिखाना चाहिए. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कहना है कि निजी निर्माताओं द्वारा टीकों के उत्पादन के लिए वित्त पोषित किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा यह सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा.

SC का कहना है – हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है. हम जानकारी का कोई क्लैंपडाउन नहीं चाहते हैं. अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना ​​मानेंगे.

