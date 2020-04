नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के असर को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशे लगातार जारी है, यह काबिले तारीफ है. ऐसा हम नहीं विश्व की हस्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रही हैं. इसी कड़ी में नया नाम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स का जुड़ चुका है. बिल गेट्स ने पीएम मोदी को एक खत लिखकर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हम आपके नेतृत्व और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करते हैं. भारत में लागू लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीयों ने लॉकडाउन के नियमों का अच्छे ढंग से पालन किया है. Also Read - जियो और फेसबुक डील से 3 करोड़ किराना दुकानों को होगा फायदा, यह है पूरी योजना

बिल गेट्स ने आगे लिखा- हमें यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि आपकी सरकार covid-19 के मद्देनजर सभी डिजिटल प्लैटफॉर्म्स का पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है. भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया. उन्होंने आगे लिखा कि सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यता भी जरूरी है. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी संतुलन भी सरकार द्वारा बनाए रखा गया है.

Bill Gates writes to Prime Minister Narendra Modi: We commend your leadership and the proactive measures you and your government have taken to flatten the curve of the COVID-19 infection rate in India, such as adopting a national lockdown… pic.twitter.com/zDUiNTnE8M

— ANI (@ANI) April 22, 2020