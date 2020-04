Coronavirus In India: देश में कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. इसके तहत तीनों सेनाओं को रक्षा सौदे रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं. Also Read - कोरोना से खौफ में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री व अन्य नेता, Covid-19 का कराया टेस्ट, देखें तस्वीरें

रक्षा मंत्रालय की ओर से तीनों सेनाओं को ये निर्देश दिए गए हैं. खबरों के मुताबिक, कोविड-19 की वजह से बजट में कटौती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. Also Read - केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका, इस साल महंगाई भत्ते में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी

Also Read - कोरोना वायरस की मार: विदेश से भारत भेजे जाने वाले पैसे में आएगी भारी कमी

Amid COVID-19 situation, Defence forces asked to put on hold their acquisition processes

Read @ANI Story | https://t.co/7ypaAZNT5H pic.twitter.com/55PsJMoIzI

— ANI Digital (@ani_digital) April 23, 2020