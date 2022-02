Coronavirus in India: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख 27 हजार 952 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 20 लाख 80 हजार 664 हो गई है. वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13 लाख 31 हजार 648 रह गई है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में कोविड-19 से 1,059 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 1 हजार 114 हो गई है. देश में अभी 13 लाख 31 हजार 648 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 3.16 प्रतिशत है.Also Read - IND vs WI, 1st ODI: वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर बहाया पसीना, BCCI ने साझा की तस्वीरें

India reports 1,27,952 fresh #COVID19 cases, 2,30,814 recoveries, and 1059 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 13,31,648

Death toll: 5,01,114

Daily positivity rate: 7.98%

Total vaccination: 1,68,98,17,199 pic.twitter.com/HAWlsyMnp0

— ANI (@ANI) February 5, 2022