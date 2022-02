Coronavirus In India: कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अब दवा-सूई ही नहीं, नेजल स्प्रे से भी कोरोना का इलाज किया जाएगा. इसके लिए ग्लेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ग्लेनमार्क) ने देश में वयस्क कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए नेजल स्प्रे लान्च किया है, जिसका नाम नाइट्रिक आक्साइड FabiSpray है. ग्लेनमार्क ने एक कनाडाई कंपनी SaNOtize के साथ मिलकर इसे तैयार किया है. भारत में नाइट्रिक आक्साइड को FabiSpray ब्रांड के तहत लान्च किया गया है. बता दें कि इस नेजल स्प्रे के लिए कंपनी को दवा नियामक से मैनुफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है औऱ जल्द ही ये मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगा.Also Read - Coronavirus in India: पिछले 24 घंटों में Covid-19 के 71,365 नए केस, 1.72 लाख रिकवरी

देश की बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में शामिल ग्लेनमार्क ने बताया था कि उसने कनाडा की बायोटेक फर्म SaNOtize Research के नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे (NONS) की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है और देश में इसे "फैबिस्प्रे" ब्रांड के तहत लॉन्च किया जा सकता है. इसके तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना है.

Glenmark launches Nitric Oxide Nasal Spray(FabiSpray®)in India for treatment of adult patients with #COVID19,in partnership with SaNOtize. It received manufacturing-marketing approval from India’s drug regulator for Nitric Oxide Nasal Spray as part of accelerated approval process pic.twitter.com/MVTLu1xZoK

