नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच आज एक बार फिर कोरोना के डरावने आंकड़े सामने आए हैं. एक दिन में अबतक के सबसे ज्यादा मामले आज ही आए हैं. पिछले 24 घंटे में देश में 32,695 संक्रमितों की पुष्टि की गई है. वहीं 606 लोगों के संक्रमण के कारण मौत हो गई है. वहीं देश मे कुल संक्रमितों की पुष्टि की बात करें तो यह आंकडा 9,68,876 पहुंच चुका है. इनमें से 6,12,815 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. देश में अबतक 24,915 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. Also Read - देश में खेलों की बहाली को लेकर खेल मंत्री किरेन रीजीजू बोले-हालात सुधरने पर सिर्फ इन खेलों को...

अगर उन राज्यों की बात करें जहां कोरोना ने जनजीवन को रोक रखा है तो इस लिस्ट में पहला नाम महाराष्ट्र का आता है. महाराष्ट्र में 2,75,640 संक्रमितों की पुष्टि की गई है. साथ ही यहां 10,928 लोगों की अबतक मौत हो चुकी है. वहीं राजधानी दिल्ली में अबतक1,16,993 मामलों की पुष्टि की गई है. यहां कुल 3487 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही तमिलनाडु में 1,51,820 संक्रमितों की पुष्टि हुई है और अबतक2167 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - अपने कर्मचारियों को 5 साल तक के लिए छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया, तनख्वाह नहीं दी जाएगी

Highest single day spike of 32,695 #COVID19 cases and 606 deaths reported in the last 24 hours in India. Also Read - कोरोना: दिल्ली में 1 लाख 17 हज़ार मामले, 95 हज़ार लोग ठीक, 3487 की मौत

Total positive cases stand at 9,68,876 including 3,31,146 active cases, 6,12,815 cured/discharged/migrated and 24,915 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/nuYhpfMQtz

