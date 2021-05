CoronaVirus In India Latest Update: भारत में कोरोना वायरस की अभी दूसरी लहर चल रही है और इसमें वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. वायरस से संक्रमित होने के रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. अब तो एक दिन में नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा चार लाख पार कर गया है. गुरुवार को भी कोविड-19 के नए मामलों ने एक बार फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 24 घंटे में 4.14 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान करीब 4 हजार लोगों की मौत हुई है. ये आंकड़ा अब डरावना लग रहा है. Also Read - Corona Virus In India: PM मोदी ने दिए संकेत, कोरोना की तीसरी लहर से पहले ले सकते हैं कड़े फैसले

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में गुरुवार को (24 घंटे में) कोरोना संक्रमण के 414,433 नए मामले दर्ज किए गए और 3920 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है. इस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले करीब 2,14,84,911 हो गए और मृतकों की संख्या 2,30,168 पर पहुंच गई है. Also Read - CoronaVirus 3rd Wave In India: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा-तीसरी लहर में बच्चे भी होंगे संक्रमित, क्या है आपकी तैयारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 35,66,398 है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.92 प्रतिशत है. कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर गिरकर 81.99 प्रतिशत हो गई है. बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,75,97,137 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.09 प्रतिशत है. Also Read - पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर ने भारत के लिए मांगी दुआ, बोले- दर्द का सामना कर रहे...

महाराष्ट्र में सबसे खराब हैं हालात

देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और रोजाना 60 हजार के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गुरुवार को 24 घंटे में 62194 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हुई है. राज्य में रिकवरी रेट 85.54 प्रतिशत है. वहीं, मुंबई में भी हालात बेहद खराब हैं और एक दिन में 3056 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 69 लोगों ने जान गंवाई है. हालांकि राहत की बात ये है कि मुंबई में रिकवरी रेट 90 फीसदी है.