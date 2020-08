Coronavirus in India Update: पांच महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कोरोना के हालात सुधरने की जगर और बदतर होते जा रहे हैं. दिन बीतने के साथ ही कोरोना के आंकड़े डरावने हो रहे हैं. पिछले एक महीने से ज्यादा समय से देश में रोजाना 50 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन बुधवार को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मामले रिकॉर्ड किए गए. पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 70 हजार नए मामले सामने आए. Also Read - Coronavirus Vaccine: कोरोना वायरस की वैक्सीन Sputnik V है सुरक्षित? 20 देश दिखा चुके हैं दिलचस्पी

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले एक दिन में कोरोना से कुल 69 हजार 652 लोग संक्रमित हुए जबिक पूरे देश में कुल 977 लोगों ने अपनी जान गंवाई. अब देश में कोरोना के कुल 28,36,926 पॉजिटिव मामले हैं. देश में इस समय 6,86,395 एक्टिव मामले हैं जबकि अभी तक 20,96,665 लोग कोरोना की जंग जीत कर अपने घर जा चुके हैं. कोरोना से अब तक कुल 53,866 अपनी जान गंवा चुके हैं. Also Read - Maharashtra Covid-19 Update: पांच महीने बाद भी महाराष्ट्र में भयावह बना हुआ है कोरोना, 24 घंटे में 13 हजार से अधिक नए केस

Spike of 69,652 cases and 977 deaths reported in India, in the last 24 hours. Also Read - COVID-19 Vaccine Update News: 'अगर सरकार आपात फैसला ले तो जल्द मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन'

The #COVID19 tally in the country rises to 28,36,926 including 6,86,395 active cases, 20,96,665 cured/discharged/migrated & 53,866 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/1RWro1WWpE

— ANI (@ANI) August 20, 2020