Coronavirus In India: बड़ी राहत की खबर है-भारत में आज 75 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं. नए मामले कम होने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है. मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़कर 95.64% हो गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक COVID19 की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होकर वर्तमान में 4.39% है. दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.45% है जो लगातार 8 दिनों तक 5% से कम है. इसके साथ ही भारत में COVID-19 के 60,471 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,95,70,881 हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 2,726 लोगों की मौत हुई है , जिसके बाद देश में कुल मौतों की संख्या 3,77,031 हो गई है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 1,17,525 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. अब सवस्थ हुए मरीजों की संख्या 2,82,80,472 हो गई है, वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 9,13,378 है.भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 17,51,358 सैंपल टेस्ट किए गए, कल तक कुल 38,13,75,984 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.

अनलॉक हुआ तो बाजारों में उमड़ी भीड़, गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां….

देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन है लागू

देश के 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं. यहां लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं.

20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है लागू

वहीं, देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा है. यानि यहां पाबंदियां तो हैं, लेकिन छूट भी दी गई है. इनमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नगालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं.