नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 3 अप्रेल को होने वाले पद्म पुरस्कार समारोह को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया है. पद्म पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोनवायरस के संभावित खतरे को देखते हुए उन्हें स्थगित कर दिया है. नई तारीख और समय की घोषणा बाद में की जाएगी.

Govt of India: Padma Award ceremony, scheduled to be held on April 3 at Rashtrapati Bhavan, has been postponed. Next date and time to be announced in due course. #Coronavirus pic.twitter.com/UXegUFVJvx

— ANI (@ANI) March 14, 2020