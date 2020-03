नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से भयभीत न होने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘कोरोना वायरस पर तैयारियों के बारे में व्यापक समीक्षा की थी. अलग-अलग मंत्रालय और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, जो भारत में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर शीघ्र चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं. घबराने की जरूरत नहीं है.’

Had an extensive review regarding preparedness on the COVID-19 Novel Coronavirus. Different ministries & states are working together, from screening people arriving in India to providing prompt medical attention.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020