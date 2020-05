Coronavirus In India Update: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 38 हजार के पार पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. Also Read - पाकिस्तानी कोच और मुख्य चयनकर्ता की ICC से गुहार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर जल्दबाजी में ना करे कोई फैसला

देश में इस समय कोरोना के 1,38,845 केस हैं. पिछले 24 घंटे में 6977 मामले सामने आए, जो अब तक कोरोना के एक दिन में आए मामलों में सबसे अधिक हैं. इस दौरान 154 लोगों की मौत हुई है.

देश में इस समय 77103 एक्टिव केस हैं. जबकि 57720 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं. वहीं इस वायरस के कारण अब तक 4021 लोगों ने जान गंवाई है.

देखें मध्य प्रदेश का हाल-

56 more #COVID19 cases reported in Indore yesterday. Total number of cases in the district is now at 3064, including 116 deaths: District Health Department #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ucWrsUgtnp

