Coronavirus In India Update: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 51 हजार के पार पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6387 मामले सामने आए. Also Read - कोविड-19 जांच के लिए 4,500 रुपए की सीमा हटाई गई, अब राज्य और निजी प्रयोगशालाएं तय करेंगी कीमत

देश में इस समय कोरोना के 1,51,767 केस हैं. पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है. Also Read - कोविड-19 से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नकदी की है जरूरत : गडकरी

देश में इस समय 83004 एक्टिव केस हैं. जबकि 64425 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं. वहीं इस वायरस के कारण अब तक 4337 लोगों ने जान गंवाई है.

देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है. देखें राज्यों का हाल-

30 people have been tested positive for COVID19: Harish Thapliyal, Public Relation Officer, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Rishikesh The total number of COVID19 positive patients in Uttarakhand now stands at 431. — ANI (@ANI) May 27, 2020