Coronavirus In India: देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 46 हजार पार कर गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी कोरोना के 46,433 पॉजिटिव केस हैं. इनमें से 32,134 एक्टिव केस हैं. 12,727 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि इस वायरस से अब तक 1568 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 46433 including 32134 active cases, 12727 cured/discharged/migrated and 1568 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/WIoA2zzArC

यही नहीं पिछले 24 घंटे में कोविड पॉजिटिव मामले भी तेजी से बढ़े हैं. कुल 3900 नए मामले सामने आए हैं. 24 घंटे में 195 लोगों ने जान गंवाई है.

3900 #COVID19 cases & 195 deaths have been reported in the last 24 hours, the largest spike till now in both: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/Wi2KQBflAr

— ANI (@ANI) May 5, 2020