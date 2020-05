Coronavirus In India: देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 हजार के करीब पहुंच गई है. Also Read - Coronavirus In USA Update: कोरोना के कारण 70,000 अमेरिकियों ने गंवाई जान, 12 लाख से अधिक संक्रमित

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी कोरोना के 49,391 पॉजिटिव केस हैं. इनमें से 33,514 एक्टिव केस हैं. 14,182 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि इस वायरस से अब तक 1694 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.



Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 49,391 including 33,514 active cases, 1694 deaths, 14,182 cured/discharged and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/LsL0gDYZ2D

— ANI (@ANI) May 6, 2020