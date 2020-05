Coronavirus In India Update: देश में कोविड-19 से संक्रमण के मामले 70 हजार के पार पहुंच गए हैं. मुम्बई, अहमदबाद और चेन्नई सहित कई शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. Also Read - Coronavirus In Delhi Update: तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, अब एडिशनल एसएचओ कोरोना पॉजिटिव

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ठीक हुए लोगों की संख्या 22 हजार से अधिक है. मृतकों की संख्या 2300 के करीब पहुंच गई है.

Also Read - मौजूदा दौर में हमारे सामने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती : सीएम योगी

Spike of 3604 #COVID19 cases in the last 24 hours; total positive cases in the country is now at 70756, including 46008 active cases, 22454 cured/discharged/migrated cases and 2293 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/0xm42EjP6Z

— ANI (@ANI) May 12, 2020