Coronavirus In India Update: देश में कोविड-19 से संक्रमण के मामले 74 हजार के पार पहुंच गए हैं. पिछले 24 घंटे में 3525 नए केस आए हैं और 122 लोगों की मौत हुई है. Also Read - दुनिया के बड़े प्रोत्साहन पैकजों में से एक है भारत का आर्थिक पैकेज, इन सेक्टर्स पर रहेगा जोर

देश में अभी 47480 एक्टिव केस हैं. जबकि 24386 लोग महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं. मृतकों की संख्या 2415 है. Also Read - देश को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी ने दिया यह खास उदाहरण, जानें संकट से कैसे उबरेगा भारत

Also Read - आर्थिक पैकेज से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था, विकास को मिलेगी गति : उद्योग जगत

Spike of 3525 #COVID19 cases and 122 deaths in the last 24 hours; total positive cases in the country is now at 74281, including 47480 active cases, 24386 cured/discharged/migrated cases and 2415 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/o6ylnSv1dk

— ANI (@ANI) May 13, 2020