Coronavirus In India Update: देश में कोरोनावायरस के मामले 81 हजार से अधिक हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में 3967 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.

देश में इस समय 51401 एक्टिव केस हैं. 27920 वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं जबकि 2649 लोग जान गंवा चुके हैं.

Spike of 3967 #COVID19 cases & 100 deaths in India, in last 24 hours. Total positive cases in the country is now at 81970, including 51401 active cases, 27920 cured/discharged/migrated cases and 2649 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/63yDyjOXBI — ANI (@ANI) May 15, 2020

हरियाणा में कोरोनावायरस के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. बृहस्पतिवार को 25 और नए केस पता चले. जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 818 हो गई है. झारखंड में कोरोना वायरस के 22 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 203 हो गई है. नए मामलों में ज्यादातर दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी हैं.

राजस्थान में कोविड-19 के मामले-

Number of #COVID19 cases has reached 4589 in Rajasthan, with 55 more people testing positive today. Number of active cases & death toll stands at 1818 & 125, respectively: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/kmRzyOTXuQ — ANI (@ANI) May 15, 2020

