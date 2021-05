Coronavirus In India: कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की किल्लत के बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने सनसनीखेज बयान दिया है. SII ने बताया है कि वैक्सीन की किल्लत क्यों हुई. इसके साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है. SII के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव (SII Excutive Director Suresh Jadhav)ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के टीकाकरण (Vaccination) की इजाजत दे दी. इस तरह से SII ने वैक्सीन की किल्लत का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है. Also Read - CoronaVirus: घबराएं नहीं-Black Fungus जितना खतरनाक नहीं है White Fungus, बरतें ये सावधानियां

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कही ये बड़ी बात

स्वास्थ्य से संबंधित ई-समिट में बोलते हुए सुरेश जाधव(SII Excutive Director Suresh Jadhav) ने कहा कि देश को WHO के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और इसी के अनुसार कोरोना का टीकाकरण (Vaccination) किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही केंद्र सरकार ने 45 साल और फिर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाजत दे दी. इसी वजह से वैक्सीन को लेकर परेशानी हुई है. Also Read - कोरोना की तीसरी लहर का खतरा! केंद्र ने कहा, 'आगले मॉनसून में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, ऑक्सीजन संयंत्रों को तैयार रखें'

वैक्सीन नहीं है, जानते हुए भी दे दी वैक्सीनेशन की इजाजत

वैक्सीन की किल्लत पर SII के एक्जीक्यूटिव डायरेक्ट ने कहा कि सरकार ने यह जानते हुए भी कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी. उन्होंने आगे कहा, ‘हमने सबसे बड़ा सबक सीखा है कि उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए.’ गौरतलब है कि कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. उनका कहना है कि स्टॉक कम होने की वजह से वह वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में असमर्थ हैं. Also Read - Delhi News: ड्यूटी पर कोरोना से जान गंवाने वाले अध्यापक के परिजनों को 1 करोड़ की मदद, नौकरी भी दिलाएंगे केजरीवाल

वैक्सीन को लेकर कही ये बात…

सुरेश जाधव ने यह भी कहा कि टीकाकरण जरूरी है, लेकिन टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. जाधव ने आगे कहा कि जहां तक वैक्सीन के चयन का सवाल है, सीडीसी और एनआईएच डेटा के अनुसार, जो भी वैक्सीन उपलब्ध है, उसे लिया जा सकता है, बशर्ते उसे नियामक निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो और यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन सा टीका प्रभावकारी है और कौन सा नहीं.